Операция на Курщине: украинские силы контролируют 92 населенных пункта

Украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в Курской области. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа», передает УНН.

«Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодня наши силы контролируют более чем 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины», - сообщил Зеленский.

Он сообщил, что в целом эта операция стала крупнейшей украинской инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена.

«Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что конечно пока нельзя говорить публично о том, какие именно подразделения привлечены в определенных районах Курской области.

«Но я благодарен каждому подразделению. Я хочу поблагодарить от нас всех наших героев. Сейчас российское пограничье напротив нашей Сумщины в значительной степени очищено от присутствия российской армии. И это также - среди целей нашей операции, тактических целей», - сказал Зеленский.

Дополнение

Сенатор-демократ Марк Келли заявил в воскресенье, что решение Украины ответить на продолжающееся российское вторжение операцией в курской области рф может изменить ход войны.