Оперативная сводка объединенных сил: боевики совершили 22 обстрелы позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За сутки, 2 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону. Боевики 22 раза применил артиллерию и минометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“Во время боевых действий в подразделениях наших войск травмированы трое военнослужащих. Их оперативно доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное”, — указано в сообщении.
По данным разведки, в течение минувших суток, 2 мая, потери живой силы противника — четверо раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации.
Также в пресс-центре добавили, что: “В течение ночи текущих суток, 3 мая, на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на шесть часов утра сегодня, 3 мая, потерь наших воинов нет”.