Оперативная сводка объединенных сил: боевики совершили 22 обстрелы позиций украинских военных

“Во время боевых действий в подразделениях наших войск травмированы трое военнослужащих. Их оперативно доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное”, — указано в сообщении.

По данным разведки, в течение минувших суток, 2 мая, потери живой силы противника — четверо раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации.

Также в пресс-центре добавили, что: “В течение ночи текущих суток, 3 мая, на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на шесть часов утра сегодня, 3 мая, потерь наших воинов нет”.