Оперативне зведення об’єднаних сил: бойовики здійснили 22 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За добу, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася незмінною. Бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону. Бойовики 22 рази застосував артилерію та міномети. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
"Під час бойових дій у підрозділах наших військ травмовано трьох військовослужбовців. Їх оперативно доставлено до госпіталю. Стан здоров’я поранених задовільний", - вказано у повідомленні.
За даними розвідки, впродовж минулої доби, 2 травня, втрати живої сили противника – четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації.
Також у прес-центрі додали, що: "Упродовж ночі поточної доби, 3 травня, на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на шосту годину ранку сьогодні, 3 травня, втрат наших воїнів немає".