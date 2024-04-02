Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

По данным Опендатабот, украинцы выиграли 397 судов по возмещению убытков россией, пишет УНН.

С начала полномасштабной войны, украинские суды вынесли по меньшей мере 397 решений о возмещении ущерба. Количество таких дел стабильно растет, достигая 91 решения за первые три месяца 2024 года. Б

Большинство этих решений направлено на взыскание компенсаций в пользу граждан (292 решения) и бизнеса (105 решений). В текущем 2024 году рассматривается не менее 487 дел против России, в которых 310 дел возбуждены гражданами и 177 - бизнесом.

Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто не существует соответствующего механизма. Однако уже со 2 апреля 2024 года в Гааге открывается Реестр убытков для Украины. Так, граждане, пострадавшие из-за войны РФ после начала полномасштабного вторжения, могут подать заявление бесплатно через Дію - отметили в Опендатабот.

Напомним,

Что сегодня должен начаться прием саявок Реестр убытков для Украины, созданный при участии международного сообщества.