ООС: с начала суток три вражеских обстрела, один военный ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский военный ранен. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.
"18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм", - указали в штабе.
Как указано, решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы.
В пресс-центре добавили, что, в частности, против украинских защитников населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"В результате преступных действий российских оккупантов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.
Указано, что эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.
Как сообщается, украинские защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.
Напомним, 17 апреля боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции.