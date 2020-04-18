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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44857 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 129520 просмотра

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ООС: с начала суток три вражеских обстрела, один военный ранен

ООС: с начала суток три вражеских обстрела, один военный ранен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский военный ранен. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.

"18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм", - указали в штабе.

Как указано, решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы.

В пресс-центре добавили, что, в частности, против украинских защитников населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате преступных действий российских оккупантов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.

Указано, что эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.

Как сообщается, украинские защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

Напомним, 17 апреля боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции.

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