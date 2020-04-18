ООС: з початку доби три ворожих обстріли, один військовий поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, один український військовий поранений. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.
"18 квітня збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, при цьому противник знову наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм", - вказали у штабі.
Як вказано, рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли.
У пресцентрі додали, що, зокрема, проти українських захисників населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Внаслідок злочинних дій російських окупантів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення", - додали у штабі.
Вказано, що евакуаційною технікою воїна доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я – середньої тяжкості.
Як повідомляється, українські захисники проявили сьогодні мужність та рішуче відповіли на усі обстріли з боку противника, переконливо змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, 17 квітня бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції.