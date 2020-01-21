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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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ООС: в результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один ранен

Киев • УНН

 • 14129 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. 20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: в результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один ранен

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

недалеко от населенного пункта Павлополь - с ручного противотанкового гранатомета;
рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
три раза недалеко от населенного пункта Орехово - с 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С началом этих суток, 21 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За сегодня потерь нет.

Напомним, задержан завербованного ФСБ военного ВСУ за передачу разведданных.

Украинские Национальные Новости

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