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ООС: внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, ще одного поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, ще одного поранено

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.

Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

З початком цієї доби, 21 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За сьогодні втрат немає.

Нагадаємо, затримано завербованого ФСБ військового ЗСУ за передачу розвідданих.

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