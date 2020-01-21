ООС: внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, ще одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
П’ять обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.
Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
З початком цієї доби, 21 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За сьогодні втрат немає.
Нагадаємо, затримано завербованого ФСБ військового ЗСУ за передачу розвідданих.