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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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2 марта, 17:42 • 114334 просмотра

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ООС: днем на востоке Украины сохраняли "тишину"

Киев  •  УНН

 • 16481 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В течение этих суток на востоке Украины боевики не нарушали режим "тишины". Об этом сообщила пресс-служба ООС, информирует УНН.

Цитата

"В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано... Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задания с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Добавим

К операции Объединенных сил привлечены и пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, которые разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Напомним

За прошедшие сутки, 19 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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