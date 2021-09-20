ООС: днем на востоке Украины сохраняли "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В течение этих суток на востоке Украины боевики не нарушали режим "тишины". Об этом сообщила пресс-служба ООС, информирует УНН.
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"В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано... Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задания с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Добавим
К операции Объединенных сил привлечены и пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, которые разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.
Напомним
За прошедшие сутки, 19 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.