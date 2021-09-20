ООС: вдень на сході України зберігали "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Упродовж цієї доби на сході України бойовики не порушували режим "тиші". Про це повідомила пресслужба ООС, інформує УНН.
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"Упродовж поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано... Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", — ідеться у повідомленні.
Додамо
До операції Об’єднаних сил залучено й піротехнічні розрахунки ДСНС України, які розмінували майже два гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 19 вересня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.