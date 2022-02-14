ООС: на Донбассе боевики ранили украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе в понедельник, 14 февраля. Как сообщает УНН со ссылкой на ООС, в результате обстрелов ранен украинский военный.
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“В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
В ООС проинформировали, что в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Также сообщили, что один из вражеских обстрелов был произведен недалеко от Трехизбенки. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Поблизости Маринки российские наемники задействовали беспилотник с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что рубежи украинских подразделений остались без изменений, а ситуацию в районе проведения ООС контролируют военные.
Добавим
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.