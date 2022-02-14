ООС: на Донбасі бойовики поранили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Збройні формування РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі у понеділок, 14 лютого. Як повідомляє УНН з посиланням на ООС, внаслідок обстрілів поранено українського військового.
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“Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
В ООС проінформували, що у Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Також повідомили, що один з ворожих обстрілів було проведено недалеко від Трьохізбенки. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Маринки російські найманці задіяли безпілотник за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника", - ідеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що рубежі українських підрозділів залишилися без змін, а ситуацію в районі проведення ООС контролюють військові.
Додамо
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.