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ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 10869 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь захватчики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

С начала текущих суток, 18 мая, российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки, 18 мая, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, Наев рассказал, как коронавирус влияет на проведение операции Объединенных сил на Донбассе.

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