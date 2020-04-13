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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26410 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36108 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52835 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54754 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 76867 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73115 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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ООС: боевики сегодня уже дважды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики сегодня уже дважды обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 9036 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 13 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сообщил он.

Отмечается, что в 9:35 противник начал обстрел защитников Песок, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По словам Гуцуляка, с 11:20 из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты нарушили режим тишины в районе Павлополя.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия из незапрещенных образцов вооружения с целью подавления вражеской вооруженной активности. Потери противника уточняются", - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки боевики три раза обстреляли украинские позиции, есть погибший.

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