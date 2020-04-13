ООС: боевики сегодня уже дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 13 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сообщил он.
Отмечается, что в 9:35 противник начал обстрел защитников Песок, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По словам Гуцуляка, с 11:20 из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты нарушили режим тишины в районе Павлополя.
"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия из незапрещенных образцов вооружения с целью подавления вражеской вооруженной активности. Потери противника уточняются", - добавил он.
Напомним, за минувшие сутки боевики три раза обстреляли украинские позиции, есть погибший.