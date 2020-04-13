ООС: бойовики сьогодні вже двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 13 квітня, за наявною станом на 12:00 інформацією, збройні формування РФ двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення”, — повідомив він.
Зазначається, що о 9:35 ворог розпочав обстріл оборонців Пісок, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
За словами Гуцуляка, з 11:20 зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти порушили режим тиші в районі Павлополя.
“Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії із незаборонених зразків озброєння з метою придушення ворожої збройної активності. Втрати противника уточнюються”, — додав він.
Нагадаємо, минулої доби бойовики три рази обстріляли українські позиції, є загиблий.