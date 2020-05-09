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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 12546 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. 8 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Свою активность враг вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Широкиного противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

На окраине Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а у Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации по автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

С начала текущих суток, 9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из 120 мм минометов наши позиции у Крымского.

Неподалеку Хутора Свободного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки, 9 мая, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в СБУ сообщили о 214 людях, находящихся в списке незаконно лишенных свободы на неподконтрольных территориях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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