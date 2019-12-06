ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы:



у Широкиного — из минометов калибра 82 мм;



неподалеку от Лебединского — из стрелкового оружия.



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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 6 вражеских обстрелов:



вблизи Крымского — из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



у Луганского и Майского — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;



дважды неподалеку от Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



в районе Зайцевого — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Сначала враг совершил мощный обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь с нашей стороны нет.