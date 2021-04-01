ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины", есть раненый

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. В течение текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.

Как отметили в пресс-центре, в результате враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

31 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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