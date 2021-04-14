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ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песок - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

13 апреля было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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