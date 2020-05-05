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ООС: боевики шесть раз нарушили режим тишины

Киев • УНН

 • 10717 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики шесть раз нарушили режим тишины

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг с 82 мм минометов обстреливал наши позиции неподалеку Невельского.

По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи возле Орехового в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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