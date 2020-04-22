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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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ООС: боевики шесть раз нарушили режим тишины

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим защитникам вблизи населенных пунктов Богдановка и Лебединское.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино противник применил миномет 82-го калибра - 5 мин. А после обеда обстрелял защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников недалеко от населенного пункта Ореховое.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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