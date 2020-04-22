ООС: бойовики шість разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 22 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність", - повідомили в пресцентрі.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.
Зранку російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем по наших захисниках поблизу населених пунктів Богданівка та Лебединське.
По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного противник застосував міномет 82-го калібру — 5 мін. А по обіді обстріляв оборонців Павлополя та Авдіївки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік населеного пункту Оріхове.
"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 21 квітня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.