ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В течение текущих суток боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз осуществляли обстрелы позиции украинских военных из запрещенных "минскими договоренностями" 120-мм минометов. Об этом сообщили во время вечернего брифинга в пресс-центре Объединенных сил в воскресенье, 26 января, передает УНН.
"25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Широкино, Павлополь, Водяное, Березовое, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Екатериновка. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.
Как сообщалось ранее в УНН, боевики применяют запрещено "минскими соглашениями" вооружение. Также в ООС сообщили, что боевики 4 раза обстреляли украинские позиции: есть погибший.