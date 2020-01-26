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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший

Киев • УНН

 • 10358 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В течение текущих суток боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз осуществляли обстрелы позиции украинских военных из запрещенных "минскими договоренностями" 120-мм минометов. Об этом сообщили во время вечернего брифинга в пресс-центре Объединенных сил в воскресенье, 26 января, передает УНН.

ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший

"25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Широкино, Павлополь, Водяное, Березовое, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Екатериновка. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.

Как сообщалось ранее в УНН, боевики применяют запрещено "минскими соглашениями" вооружение. Также в ООС сообщили, что боевики 4 раза обстреляли украинские позиции: есть погибший.

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