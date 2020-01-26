ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики незаконних збройних формувань 12 разів здійснювали обстріли позиції українських військових із заборонених "мінськими домовленостями" 120-мм мінометів. Про це повідомили під час вечірнього брифінг пресцентру Об’єднаних сил у неділю, 26 січня, інформує УНН.
"25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120-мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Павлопіль, Водяне, Березове, Піски, Авдіївка, Верхньоторецьк та Катеринівка. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму.
Як повідомлялося раніше в УНН, бойовики застосовують заборонене "мінськими угодами" озброєння. Також у ООС повідомили, що бойовики 4 рази обстріляли українські позиції: є загиблий.