ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За прошедшие сутки, 8 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
“Так, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, захватчики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
А в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Возле населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 — еще и из стрелкового оружия.
К тому же, в районе поселка Лебединский противник обстреливал наши позиции со станкового противотанкового гранатомета”, — сообщили в штабе.
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Отмечается, что боевых потерь среди украинских воинов нет.
Ситуация с начала суток
С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
Реакция украинской стороны
“На обстрелы противника наши воины открывали огонь”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
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Дополнение
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.
Целью провокаций было создание напряженности вдоль линии разграничения, осуществления огневых провокаций и поддержания российской пропаганды относительно системных нарушений режима прекращения огня с украинской стороны. Традиционно оккупантами продуцировались фейки по обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины населенных пунктов. В свою очередь, наши воины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.