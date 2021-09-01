ООС: боевики 8 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом УНН сообщают в штабе ООС.
Детали
В направлении Широкино российские наемники обстреливали наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановка противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Близ Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.
У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Реакция украинской стороны
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
31 августа боевики стреляли из пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.