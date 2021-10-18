ООС: боевики 4 раза нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом УНН информируют в штабе ООС.
Детали
В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановка позиции наших воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
На Донбассе боевики заблокировали работу миссии ОБСЕ.