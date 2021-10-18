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На Донбассе боевики заблокировали работу миссии ОБСЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Вечером 17 октября патруль зафиксировал, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) в Горловке закрыты с помощью цепи и навесного замка, а у ворот припаркована машина с голубой табличкой “ДНР”, что блокирует выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков, которые охраняли выезд, говорится в отчете СММ ОБСЕ по 17 октября, пишет УНН.

Детали

Владелец отеля, в котором расположена ППБ, сообщил сотрудникам миссии, что им не позволят покидать помещение гостиницы, сославшись на “приказы от “мера Горловки”. Также он заявил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники ОБСЕ увидели, что перед отелем установлены 3 палатки, вокруг которых собрались по крайней мере 4 человека.

В 17:00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в отель и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, как сообщалось, был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

ОБСЕ подчеркивает, что ППБ в Горловке есть офисом СММ / ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии.

“Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль”, — говорится в сообщении.

Напомним

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостанавливает операции на Донбассе из-за протестов, которые проходят в оккупированном Донецке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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