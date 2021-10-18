ООС: бойовики 4 рази порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це УНН інформують у штабі ООС.
Деталі
В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Біля Новозванівки позиції наших воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо
На Донбасі бойовики заблокували роботу місії ОБСЄ.