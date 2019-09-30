ООС: боевики 26 раз обстреляли украинские позиции

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 45310 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 92542 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 89720 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 142993 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 193408 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 176632 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 224319 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203369 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 454251 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235879 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.8м/с
59%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 77741 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 20364 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 50650 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 24045 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 48519 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 217351 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 200375 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 286508 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 454220 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 553033 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 142940 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 68115 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 65292 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 71204 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 101541 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ООС: боевики 26 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

ООС: боевики 26 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды неподалеку от Новотроицкого — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи Павлополя — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • по два раза неподалеку от Водяного и Талаковки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи пищевики — с ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку от Песков — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского — из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре умер раненый украинский военный

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку от Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского — из миномета калибра 120 мм;
  • неподалеку Новолуганское — из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Крымского — из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Новгородского — из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Хутора Свободного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе Золотого — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковского — из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Новотроицкого — из стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного — из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69