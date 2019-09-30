ООС: боевики 26 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- трижды неподалеку от Новотроицкого — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- трижды вблизи Павлополя — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- по два раза неподалеку от Водяного и Талаковки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи пищевики — с ручного противотанкового гранатомета;
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- неподалеку от Песков — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- дважды неподалеку от Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Луганского — из миномета калибра 120 мм;
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- неподалеку Новолуганское — из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Крымского — из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новгородского — из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Луганского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Хутора Свободного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- в районе Золотого — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Новотошковского — из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Новотроицкого — из стрелкового оружия;
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- вблизи Водяного — из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.
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В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.