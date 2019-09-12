ООС: боевики 18 раз обстреливали украинские позиции, есть погибшие и раненый

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6 марта, 19:19 • 102225 просмотра

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6 марта, 17:12 • 117102 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. 11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Богдановки - из вооружения БМП;
вблизи Невельского - из стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия.
трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Песков - из снайперского оружия;
вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;
неподалеку Водяного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
около Красногоровки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Пищевика - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
около Павлополя - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Желобка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
в районе Зайцевого - из гранатометов различных систем;
неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм;
вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также - из стрелкового оружия;
неподалеку Новгородского - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Пищевика со станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.

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