ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. Опорные пункты наших защитников вблизи Шумив враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. У Орехово и Новотошковского агрессор вел огонь по украинским воинам из минометов 120-го и 82-го калибров. А рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин — получил ранения. “Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления”, — говорится в сообщении.
“Такие коварные действия агрессора без ответа не остались — огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков”, — сообщили в штабе.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, резюмировали военные.