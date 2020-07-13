ООС: боевики 16 раз обстреляли украинских военных, по меньшей мере шесть раненых

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КИЕВ. 13 июля. УНН. За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Здесь враг, кроме 120-ти мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстреляли захватчики и наших защитников у населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также за темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта вооруженные формирования РФ задействовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи Авдеевки, враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. У опытных агрессор тоже применил 120-ти мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин — боевое травмирования. Все украинские защитники доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь врачей”, — говорится в сообщении.

“Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке.

“Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет”, сообщили военные.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Каменки.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил”, сообщили военнослужащие.

“По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, резюмировали в штабе.

Напомним, послы четырех государств ЕС передали на Донбасс гуманитарную помощь для военных и врачей.

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