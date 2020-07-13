ООС: боевики 16 раз обстреляли украинских военных, по меньшей мере шесть раненых

КИЕВ. 13 июля. УНН. За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.