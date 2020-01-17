ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. 16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
-
- вблизи Майского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
-
- два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское — из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета — 10 мин;
-
- неподалеку с Мироновским — с станковой противотанкового гранатомета — 7 выстрелов
-
- вблизи Луганского — из станкового противотанкового гранатомета — 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
-
- в районе населенного пункт Новозвановка — из снайперской винтовки;
-
- дважды рядом с Орехово — из артиллерийских систем калибра 152 мм — 8 снарядов и 122 мм — 10 мин, миномета калибра 120 мм — 9 мин и 82-мм миномета — 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- вблизи Зайцевого — с автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.
-
Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.