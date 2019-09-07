ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует УНН.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил:
-
- дважды вблизи Павлополя - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
-
- трижды в районе Водяного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
-
- вблизи Лебединского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм;
-
- неподалеку от Гранитного - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
-
- вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
-
- дважды неподалеку от Новотроицкого - с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:
-
- вблизи Орехового - из гранатометов различных систем.
-
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:
-
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:
-
- в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм.
-
По состоянию на 4 сентября, за время "хлебного" перемирие на Донбассе насчитывалось 32 вражеских обстрелов.