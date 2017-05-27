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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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ООН призвала обезопасить жителей Мосула

Киев • УНН

 • 12456 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. ООН призвала проправительственные силы Ирака позаботиться о безопасности мирных жителей в ходе операции по зачистке Старого города Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство". В письменном заявлении заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен напомнил об обязательствах, которые накладывает на участников вооруженных конфликтов международное гуманитарное право, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

ООН призвала обезопасить жителей Мосула

По его словам, 25 мая правительство попросило жителей Старого города и его окрестностей перейти в районы, контролируемые иракской армией и ополченцами. "Мы не знаем наверняка, сколько именно мирных жителей остается в удерживаемых ИГ кварталах, но в ближайшие дни до 200 тыс. человек могут попытаться покинуть их", - сказал С. О'Брайен.

"Те, кто хотят покинуть свои дома, чтобы получить помощь, должны иметь возможность сделать это беспрепятственно. В ситуации с Мосулом, в густонаселенных кварталах которого боевики ИГ, как известно, используют людей в качестве живого щита, стороны конфликта должны принять все необходимые меры предосторожности для защиты мирных жителей. Международное право на этот счет недвусмысленно: защита мирных жителей - это правовая и моральная обязанность, которая важнее всех других целей ", - подчеркнул заместитель генсека.

Напомним, иракские правительственные войска отбили еще один район в западной части Мосула от террористов "Исламского государства".

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