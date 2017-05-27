ООН призвала обезопасить жителей Мосула

По его словам, 25 мая правительство попросило жителей Старого города и его окрестностей перейти в районы, контролируемые иракской армией и ополченцами. "Мы не знаем наверняка, сколько именно мирных жителей остается в удерживаемых ИГ кварталах, но в ближайшие дни до 200 тыс. человек могут попытаться покинуть их", - сказал С. О'Брайен.

"Те, кто хотят покинуть свои дома, чтобы получить помощь, должны иметь возможность сделать это беспрепятственно. В ситуации с Мосулом, в густонаселенных кварталах которого боевики ИГ, как известно, используют людей в качестве живого щита, стороны конфликта должны принять все необходимые меры предосторожности для защиты мирных жителей. Международное право на этот счет недвусмысленно: защита мирных жителей - это правовая и моральная обязанность, которая важнее всех других целей ", - подчеркнул заместитель генсека.

Напомним, иракские правительственные войска отбили еще один район в западной части Мосула от террористов "Исламского государства".