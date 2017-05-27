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ООН закликала убезпечити жителів Мосула

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН.  ООН закликала проурядові сили Іраку подбати про безпеку мирних жителів в ході операції по зачистці Старого міста Мосула від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава". У письмовій заяві заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн нагадав про зобов'язання, які накладає на учасників збройних конфліктів міжнародне гуманітарне право, передає УНН з посиланням на ТАСС.

ООН закликала убезпечити жителів Мосула

За його словами, 25 травня уряд попросило жителів Старого міста і його околиць перейти в райони, контрольовані іракською армією і ополченцями. "Ми не знаємо напевно, скільки саме мирних жителів залишається в утримуваних ІД кварталах, але в найближчі дні до 200 тис. Чоловік можуть спробувати покинути їх", - сказав С. О'Браєн.

"Ті, хто хочуть покинути свої будинки, щоб отримати допомогу, повинні мати можливість зробити це безперешкодно. У ситуації з Мосулом, в густонаселених кварталах якого бойовики ІД, як відомо, використовують людей в якості живого щита, сторони конфлікту повинні прийняти всі необхідні заходи обережності для захисту мирних жителів. Міжнародне право на цей рахунок недвозначно: захист мирних жителів - це правова і моральний обов'язок, яка важливіші за всі інші цілей ", - підкреслив заступник генсека.

Нагадаємо, іракські урядові війська відбили ще один район в західній частині Мосула від терористів “Ісламської держави”.

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