ООН: власть в Украине сделала недостаточно для расследования трагедии 2 мая в Одессе

"В течение 5 лет после событий 2 мая 2014 года в Одессе, в результате которых погибли 48 человек, власть не сделала все необходимое для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в 6 убийствах, совершенных во время беспорядков в центре города, и в гибели 42 человек в Доме профсоюзов", - отметила Фрейзер.

По ее словам, сразу после событий 2 мая 2014 года Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц одесской милиции по факту их служебной халатности во время массовых беспорядков. Уголовное производство в отношении должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по их бездействия по спасению людей, оказавшихся в горящем здании Дома профсоюзов было зарегистрировано только через 5 месяцев.

Как напомнила Фрейзер, в частности, спасатели прибыли к горящему Дому профсоюзов лишь через 40 минут после получения первых вызовов. Милиция же, в свою очередь, не задействовала достаточно силы для предупреждения беспорядков в центре города во время массовых мероприятий, а в течение 3 с половиной часов после их начала не отреагировала на вызовы и не провела перегруппировку личного состава.

Некоторые из расследований относительно невыполнения должностных обязанностей должностными лицами милиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершены и соответствующие обвинительные акты направлены в суд. Эти дела, однако, оказались в "замкнутом круге из-за процедурных препятствий на этапе судебного разбирательства". Между тем, двум чиновникам, определенным подозреваемыми по этому уголовному делу, удалось убежать. Это - бывший заместитель начальника милиции в Одесской области, ответственный за поддержание общественного порядка, и бывший начальник ГУ ГСЧС в Одесской области. Вероятно, они получили убежище в РФ, впрочем запросы Генпрокуратуры Украины в Россию об их экстрадиции остались без внимания.

При этом она добавила, что такие проблемы представляют серьезную преграду для доступа жертв и их семей к правосудию.

В своем отчете Миссия рекомендовала украинской власти обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей, совершенных 2 мая 2014 года в Одессе, и рассмотреть возможность передачи роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области Главному следственному управлению Национальной полиции. Рассмотреть возможность включения старших следователей с соответствующим опытом в следственную группу, ведущую расследование этих событий, обеспечить общественный порядок и безопасность всех сторон, участвующих в судебных процессах, связанных с насилием 2 мая 2014 года в Одессе, с тем, чтобы дела могли рассматриваться безотлагательно, независимо и беспристрастно. Предоставить приоритетный статус судебным производством по делам, обеспечить квалификационную переаттестацию действующих судей и набор новых судей без необоснованных задержек.

Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началося спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители.

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, которая проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.