ООН: власть в Украине сделала недостаточно для расследования трагедии 2 мая в Одессе

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105753 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109863 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112576 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113531 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141483 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115006 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139999 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 87614 просмотра
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 40233 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 100422 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

02:22 • 59020 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 108811 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 111039 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 141462 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 159741 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 171370 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 229569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 105753 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 67113 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 90137 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 102495 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 102333 просмотра
Актуальное
ООН: власть в Украине сделала недостаточно для расследования трагедии 2 мая в Одессе

ООН: власть в Украине сделала недостаточно для расследования трагедии 2 мая в Одессе

Киев  •  УНН

 • 9946 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В течение 5 лет украинская власть не приняла всех необходимых действий для расследования причин массовой гибели людей во время беспорядков в центре Одессы 2 мая 2014 года. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации отчета пятилетнего мониторинга событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент УНН.

"В течение 5 лет после событий 2 мая 2014 года в Одессе, в результате которых погибли 48 человек, власть не сделала все необходимое для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в 6 убийствах, совершенных во время беспорядков в центре города, и в гибели 42 человек в Доме профсоюзов", - отметила Фрейзер.

По ее словам, сразу после событий 2 мая 2014 года Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц одесской милиции по факту их служебной халатности во время массовых беспорядков. Уголовное производство в отношении должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по их бездействия по спасению людей, оказавшихся в горящем здании Дома профсоюзов было зарегистрировано только через 5 месяцев.

Как напомнила Фрейзер, в частности, спасатели прибыли к горящему Дому профсоюзов лишь через 40 минут после получения первых вызовов. Милиция же, в свою очередь, не задействовала достаточно силы для предупреждения беспорядков в центре города во время массовых мероприятий, а в течение 3 с половиной часов после их начала не отреагировала на вызовы и не провела перегруппировку личного состава.

Некоторые из расследований относительно невыполнения должностных обязанностей должностными лицами милиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершены и соответствующие обвинительные акты направлены в суд. Эти дела, однако, оказались в "замкнутом круге из-за процедурных препятствий на этапе судебного разбирательства". Между тем, двум чиновникам, определенным подозреваемыми по этому уголовному делу, удалось убежать. Это - бывший заместитель начальника милиции в Одесской области, ответственный за поддержание общественного порядка, и бывший начальник ГУ ГСЧС в Одесской области. Вероятно, они получили убежище в РФ, впрочем запросы Генпрокуратуры Украины в Россию об их экстрадиции остались без внимания.

При этом она добавила, что такие проблемы представляют серьезную преграду для доступа жертв и их семей к правосудию.

В своем отчете Миссия рекомендовала украинской власти обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей, совершенных 2 мая 2014 года в Одессе, и рассмотреть возможность передачи роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области Главному следственному управлению Национальной полиции. Рассмотреть возможность включения старших следователей с соответствующим опытом в следственную группу, ведущую расследование этих событий, обеспечить общественный порядок и безопасность всех сторон, участвующих в судебных процессах, связанных с насилием 2 мая 2014 года в Одессе, с тем, чтобы дела могли рассматриваться безотлагательно, независимо и беспристрастно. Предоставить приоритетный статус судебным производством по делам, обеспечить квалификационную переаттестацию действующих судей и набор новых судей без необоснованных задержек.

Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началося спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители.

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, которая проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы