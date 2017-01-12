ООН: половина раненых во время операции в Мосуле - мирные жители
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Мирные жители составляют почти половину раненых в результате боевых действий в районе Мосула, где иракские силы безопасности при поддержке коалиции во главе с США проводят операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявила в среду журналистам в Нью-Йорке гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
По ее словам, среди тех, кто получил огнестрельные ранения с начала операции "47% составляют гражданские лица".
"В таком противостоянии доля раненых среди мирных жителей обычно составляет от 15% до 20%; в Мосуле мы видим, что почти 50% всех жертв составляют гражданские лица ", - сообщила она, выступая по видеосвязи из Ирака.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, только за первую неделю января 683 человека из восточной части Мосула были госпитализированы в больницы Эрбиль и Дахук. При этом в последнюю неделю декабря число раненых достигло 817 человек.
Л.Гранде констатировала, что жители Мосула находятся в большой опасности, несмотря на то, что иракские военные принимают меры, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. По ее словам, силовики не наносят авиаудары по жилым районам, а также требуют от жителей города оставаться в домах. Кроме того, регулярно организуют коридоры для вывода людей из зоны боевых действий.