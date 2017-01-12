ООН: половина поранених під час операції в Мосулі - мирні жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Мирні жителі складають майже половину поранених в результаті бойових дій в районі Мосула, де іракські сили безпеки за підтримки коаліції на чолі з США проводять операцію проти бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава”. Про це заявила у середу журналістам у Нью-Йорку гуманітарний координатор ООН в Іраку Ліз Гранде, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За її словами, серед тих, хто отримав вогнепальні поранення з початку операції “47% становлять цивільні особи”.
“В такому протистоянні частка поранених серед мирних жителів зазвичай становить від 15% до 20%; в Мосулі ми бачимо, що майже 50% всіх жертв становлять цивільні особи”, — повідомила вона, виступаючи по відеозв’язку з Іраку.
За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, тільки за перший тиждень січня 683 людини зі східної частини Мосула були госпіталізовані в лікарні Ербіль і Дахука. При цьому в останній тиждень грудня число поранених досягло 817 осіб.
Л.Гранде констатувала, що жителі Мосула знаходяться у великій небезпеці, незважаючи на те, що іракські військові вживають заходів, щоб мінімізувати жертви серед мирного населення. За її словами, силовики не завдають авіаударів по житлових районах, а також вимагають від жителів міста залишатися в будинках. Крім того, регулярно організовують коридори для виведення людей із зони бойових дій.