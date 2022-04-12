ООН: 1 892 мирных жителя погибли в Украине с начала российского вторжения

Цитата

“С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину до 24:00 11 апреля 2022 года (по местному времени), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4 450 жертв среди гражданского населения. Это 1 892 погибших и 2 558 раненых”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным УВКПЧ, эти цифры включают: 478 мужчин, 308 женщин, 30 девочек и 52 мальчиков, а также 71 ребенок и 953 взрослых, пол которых пока неизвестна.



В Донецкой и Луганской областях: 1 957 погибших (675 погибших и 1282 раненых);



На подконтрольной правительству территории: 1 599 жертв (600 погибших и раненых 999);



На территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками": 358 жертв (75 погибших и 283 раненых).



В других областях Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства на момент гибели: 2 493 убитых (1 217 и 1 276 раненых).

Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

Ранены: 2 558 людей, среди которых 291 человек, 219 женщин, 51 девочка и 51 мальчик, а также 144 ребенка и 1 802 взрослых, пол которых пока неизвестен.

УВКПЧ отмечает, что фактические цифры значительно выше, так как получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а много отчетов все еще ожидают подтверждения.

Это касается, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), Бородянки (Киевская область), где обвинения в многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

Добавим

По данным Офиса Генерального Прокурора, более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения российской федерации в нашу страну. По состоянию на утро 12 апреля 2022 года 186 детей погибли и более 344 получили ранения.