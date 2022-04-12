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ООН: 1 892 мирних жителів загинули в Україні від початку російського вторгнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, на території держави загинуло 1 892 людини, серед яких 153 дитини. Про це пише УНН з посиланням на звіт УВКПЛ.

ООН: 1 892 мирних жителів загинули в Україні від початку російського вторгнення

Цитата

“З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 24:00 11 квітня 2022 року (за місцевим часом), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4 450 жертв серед цивільного населення. Це 1 892 загиблих і 2 558 поранених”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними УВКПЛ, ці цифри включають: 478 чоловіків, 308 жінок, 30 дівчат і 52 хлопчиків, а також 71 дитина і 953 дорослих, стать яких поки невідома.

  • У Донецькій та Луганській областях: 1 957 загиблих (675 загиблих і 1282 поранених);
  • На підконтрольній уряду території: 1 599 жертв (600 загиблих і 999 поранених);
  • На території, що контролюється самопроголошеними "республіками": 358 жертв (75 загиблих і 283 поранених).

В інших областях України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі: 2 493 вбитих (1 217 та 1 276 поранених).

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

Поранено: 2 558 людей, серед яки 291 чоловік, 219 жінок, 51 дівчина і 51 хлопчик, а також 144 дитини і 1 802 дорослих, стать яких поки невідома.

УВКПЛ наголошує, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Це стосується, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область), Бородянки (Київська область), де є звинувачення у численних жертвах серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

Додамо

За даними Офісу Генерального Прокурора, більше ніж 530 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення російської федерації в нашу державу. Станом на ранок 12 квітня 2022 року 186 дітей загинуло та більше 344 отримали поранення.

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