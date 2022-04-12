Жертвами вторгнення рф стали вже 186 дітей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уже 186 дітей загинуло в Україні через збройну агресію рф, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Більше ніж 530 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення російської федерації в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 186 дітей загинуло та більше 344 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей, як повідомляється, у Донецькій області - 113, Київській - 99, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Херсонській - 36, Запорізькій - 22, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території села Гавронщина Бучанського району Київської області виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.
Також під час опрацювання території села Гаврилівка Бучанського району Київської області виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряду.
8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в місті Маріуполь загинула півторарічна дівчинка.
11 квітня - черговий обстріл окупантами міста Харкова. Загинув 13-річний хлопчик.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю, повідомила у прокуратурі.