Жертвами вторжения рф стали уже 186 детей - Офис Генпрокурора

Цитата

"Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения российской федерации в нашу страну. При этом по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 186 детей погибли и более 344 получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей, как сообщается, в Донецкой области - 113, Киевской - 99, Харьковской - 76, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Луганской - 36, Херсонской - 36, Запорожской - 22, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории села Гавронщина Бучанского района Киевской области, выявлено расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были захоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

Также во время отработки территории села Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в городе Мариуполь погибла полуторагодовалая девочка.

11 апреля - очередной обстрел оккупантами города Харькова. Погиб 13-летний мальчик.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждены 938 учреждений образования. 87 из них разрушены полностью, сообщила в прокуратуре.