Внучка королевы Елизаветы II впервые стала мамой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Внучка британской королевы 33-летняя принцесса Беатрис Йоркская и ее муж, 38-летний итальянский аристократ Эдоардо Мапелло Моцци стали родителями еще 18 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт королевской семьи.
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"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци рады объявить о рождении своей дочери, в субботу, 18 сентября 2021 года в 23:42 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Ребенок весит 6 фунтов 2 унции (2,8 кг)", — говорится в сообщении.
Добавим
Для принцессы это первый ребенок, а у Эдоардо Мапелло Моцци есть пятилетний сын Кристофер.
Новорожденная стала второй внучкой принца Эндрю и Сары Фергюсон, а также 12-й правнучкой королевы и герцога Эдинбургского. Как назвали девочку, пока неизвестно.
Напомним
О том, что пара ждет ребенка стало известно в мае 2021 года, почти через год после свадьбы.