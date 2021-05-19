У британській королівській родині очікують чергове поповнення

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“Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину. Королева була проінформована, і обидві сім’ї раді цій новині”, - йдеться в повідомленні.

Так, дитина стане другим онуком принца Ендрю і Сари Фергюсон, а також одинадцятим правнуком королеви і герцога Единбурзького.

Доповнення

Член британської королівської родини, принцеса Йоркська Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк нещодавно також мали первістка. Вони назвали свого новонародженого сина Августом Філіпом Хоуком. Август Філліп став першим онуком принца Ендрю, третьої дитини і другого сина королеви Великої Британії Єлизавети II.