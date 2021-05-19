В британской королевской семье ожидается очередное пополнение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци ждут своего первого ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление в Instagram королевской семьи.
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"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", - говорится в сообщении.
Так, ребенок станет вторым внуком принца Эндрю и Сары Фергюсон, а также одиннадцатым правнуком королевы и герцога Эдинбургского.
Дополнение
Член британской королевской семьи, у принцессы Йоркской Евгении и ее мужа Джека Бруксбенка недавно также родился первенец. Они назвали своего новорожденного сына Августом Филиппом Хоуком. Август Филлип стал первым внуком принца Эндрю, третьего ребенка и второго сына королевы Великобритании Елизаветы II.