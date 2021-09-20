Онука королеви Єлизавети II уперше стала мамою

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17 березня, 19:38 • 84361 перегляди

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Онука британської королеви 33-річна принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік, 38-річний італійський аристократ Едоардо Мапеллі Моцці стали батьками ще 18 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт королівської родини.

Цитата

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс й Едоардо Мапелло Моцці раді оголосити про народження своєї доньки, в суботу, 18 вересня 2021 року о 23:42 в лікарні Челсі та Вестмінстера в Лондоні. Дитина важить 6 фунтів 2 унції (2,8 кг)", — йдеться у повідомленні.

Додамо

Для принцеси це перша дитина, а в Едоардо Мапеллі Моцці є п'ятирічний син Крістофер. 

Новонароджена стала другою онукою принца Ендрю і Сари Фергюсон, а також 12-ю правнучкою королеви й герцога Единбурзького. Як назвали дівчинку, ще невідомо.

Нагадаємо

Про те, що пара чекає на дитину стало відомо в травні 2021 року, майже за рік після весілля.

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