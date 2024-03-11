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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании

Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 14:58  •  9768 просмотра

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Украинская гимнастка Виктория Оноприенко завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем и бронзовую медаль в упражнениях с лентой на Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье, Испания.

Виктория Оноприенко завоевала две медали на втором этапе Гран-при сезона по художественной гимнастике в испанской Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, пишет УНН.

Сразу две награды получила украинская гимнастка Виктория Оноприенко на Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье

- говорится в сообщении.

Детали

В упражнениях с обручем украинская грация завоевала серебряную награду, набрав сумму баллов 35,100.

А в финале упражнения с лентой Виктория заняла третью позицию, заработав за свое выступление украинка 31,300 балла.

Напомним

Михаил Кохан выиграл золотую медаль в метании молота на Кубке Европы по метаниям с рекордом сезона, что стало первой медалью Украины на этом турнире.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
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