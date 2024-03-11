Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании

Виктория Оноприенко завоевала две медали на втором этапе Гран-при сезона по художественной гимнастике в испанской Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, пишет УНН.

Сразу две награды получила украинская гимнастка Виктория Оноприенко на Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье - говорится в сообщении.

Детали

В упражнениях с обручем украинская грация завоевала серебряную награду, набрав сумму баллов 35,100.

А в финале упражнения с лентой Виктория заняла третью позицию, заработав за свое выступление украинка 31,300 балла.

Напомним

Михаил Кохан выиграл золотую медаль в метании молота на Кубке Европы по метаниям с рекордом сезона, что стало первой медалью Украины на этом турнире.