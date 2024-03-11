Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании
Киев • УНН
Украинская гимнастка Виктория Оноприенко завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем и бронзовую медаль в упражнениях с лентой на Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье, Испания.
Виктория Оноприенко завоевала две медали на втором этапе Гран-при сезона по художественной гимнастике в испанской Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, пишет УНН.
Сразу две награды получила украинская гимнастка Виктория Оноприенко на Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье
Детали
В упражнениях с обручем украинская грация завоевала серебряную награду, набрав сумму баллов 35,100.
А в финале упражнения с лентой Виктория заняла третью позицию, заработав за свое выступление украинка 31,300 балла.
Напомним
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