Омелян рассказал, получат ли украинцы обещанную ракету Уруского вместо Hyperloop

"О деятельности Минстратегпром - я пока ничего не могу сказать, я не вижу ни стратегии, ни промышленности. Я очень надеялся, что назначение господина Уруского позволит сформировать хотя бы кластерный подход - когда мы определяем приоритетные отрасли, на которых мы строим точки роста экономики Украины. Кроме стандартных традиционных - это аграрная, добывающая промышленность, первичная переработка, так что мы хотим сделать? Это могут быть космические технологии, а строительство ракет и Hyperloop - это все космические технологии. Это могут быть электрокары, у нас на самом деле для этого есть все и сырье, и имеющиеся помещения, и инженеры, чтобы условно Маск не в Китае размещал производство и затем перевозил авто из Китая в ЕС, а в Украине", - рассказал Омелян.

Поэтому ключевой проблемой в истории с заменой Hyperloop на ракету, по мнению Омеляна, является отсутствие в государственной политике по развитию стратегических отраслей последовательности и системности. Ведь надо определиться с приоритетом, чтобы совершить прыжок с технологической пропасти, где находится Украина.

"Я бы хотел увидеть от господина Уруского ясность - какие приоритеты, куда мы в первую очередь инвестируем, потому что у нас очень ограниченный ресурс, и мы не имеем возможности заниматься всем. Если это ракеты - пусть будут ракеты", - подчеркнул он.

По словам Омеляна, именно отсутствие комплексного видения стратегии в вопросах приоритетов сдерживают создание необходимых условий для дальнейшего технологического развития Украины.

"Для этого должны быть созданы условия и должно быть комплексное видение. Я такого комплексного видения от Минстратегпрома и министра Уруского не услышал", - подытожил он.

Напомним, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, созданное в июле, по словам экспертов все еще функционирует исключительно на бумаге, а его глава - вице-премьер-министр Олег Уруский - занимается вопросами, которые не относятся к его компетенции.