Омелян рассказал, получат ли украинцы обещанную ракету Уруского вместо Hyperloop

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 18839 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 80933 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 61977 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 103152 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 79328 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 91399 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101592 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101142 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101098 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114435 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 42121 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 30757 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 65393 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 48969 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 86461 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 81029 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 103175 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 369774 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 321130 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 474819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 17776 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 126689 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 204324 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 231343 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 210213 просмотра
Актуальное
Омелян рассказал, получат ли украинцы обещанную ракету Уруского вместо Hyperloop

Омелян рассказал, получат ли украинцы обещанную ракету Уруского вместо Hyperloop

Киев  •  УНН

 • 29823 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил, что проект строительства Hyperloop дорог и оторван от украинских реалий. Зато пообещал создать в Украине ракетный носитель легкого класса до 2024 года. Это наглядная демонстрация того, что у вице-премьера полностью отсутствует комплексное и системное видение на приоритеты в развитии стратегических отраслей Украины и возглавляемого им Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом УНН рассказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"О деятельности Минстратегпром - я пока ничего не могу сказать, я не вижу ни стратегии, ни промышленности. Я очень надеялся, что назначение господина Уруского позволит сформировать хотя бы кластерный подход - когда мы определяем приоритетные отрасли, на которых мы строим точки роста экономики Украины. Кроме стандартных традиционных - это аграрная, добывающая промышленность, первичная переработка, так что мы хотим сделать? Это могут быть космические технологии, а строительство ракет и Hyperloop - это все космические технологии. Это могут быть электрокары, у нас на самом деле для этого есть все и сырье, и имеющиеся помещения, и инженеры, чтобы условно Маск не в Китае размещал производство и затем перевозил авто из Китая в ЕС, а в Украине", - рассказал Омелян.

Поэтому ключевой проблемой в истории с заменой Hyperloop на ракету, по мнению Омеляна, является отсутствие в государственной политике по развитию стратегических отраслей последовательности и системности. Ведь надо определиться с приоритетом, чтобы совершить прыжок с технологической пропасти, где находится Украина.

"Я бы хотел увидеть от господина Уруского ясность - какие приоритеты, куда мы в первую очередь инвестируем, потому что у нас очень ограниченный ресурс, и мы не имеем возможности заниматься всем. Если это ракеты - пусть будут ракеты", - подчеркнул он.

По словам Омеляна, именно отсутствие комплексного видения стратегии в вопросах приоритетов сдерживают создание необходимых условий для дальнейшего технологического развития Украины.

"Для этого должны быть созданы условия и должно быть комплексное видение. Я такого комплексного видения от Минстратегпрома и министра Уруского не услышал", - подытожил он.

Напомним, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, созданное в июле, по словам экспертов все еще функционирует исключительно на бумаге, а его глава - вице-премьер-министр Олег Уруский - занимается вопросами, которые не относятся к его компетенции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы